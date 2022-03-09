اسماء جديدة.. إعلان قائمة المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة زامبيا

أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم عبد الغني شهد، اليوم الاربعاء، قائمة اللاعبين للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في ملعب الشعب الدولي تحضيراً لمباراة زامبيا الودية والمواجهة المصيرية أمام منتخبي الأمارات وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة الى مونديال قطر.





وضمت القائمة 46 لاعباً وهم كل من : حراس المرمى (جلال حسن - دولفان مهدي - محمد حميد - محمد صالح - فهد طالب - علي ياسين) ، ولخط الدفاع (احمد ابراهيم علي فائز - مناف يونس - سعد ناطق - ميثم جبار - كرار عامر - عباس قاسم - رسلان حنون - ضرغام اسماعيل - حيدر احمد - مصطفى محمد جبر - مهند جهاز - حسن رائد - حسين عمار )، ولخط الوسط ( محمد علي عبود - امجد عطوان - سعد عبد الامير - امير العماري - زيدان اقبال - حسين علي - بشار رسن - محمد قاسم - يوسف فوزي - محمد مزهر - شيركو كريم - حسين جبار - حسن داخل - حسين جبار - حسن عبد الكريم - مراد محمد - امير صباح - احمد فرحان - علي حصني جستن ميرام - ابراهيم بايش)، فيما ضم خط الهجوم ( ايمن حسين - علاء عباس - وكاع رمضان - مهند عبد الرحيم - علي الحمادي) .