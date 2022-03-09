روسيا: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا لا تهدف لإسقاط النظام

وذكرت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "روسيا تطالب الولايات المتحدة بتقديم تفاصيل حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا"، مبينة أنه "لا يمكن لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن الحقائق التي تم الكشف عنها حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".وأوضحت، أن "المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من روسيا طورت مكونات أسلحة بيولوجية"، مؤكدة أن "القوات الروسية سيطرت على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا لمنع الاستفزازات".

وتابعت، أن "هنالك مسؤولين في بعض المدن الأوكرانية هددوا بقتل المدنيين الذين يتوجهون إلى روسيا"، مردفة، "نظام كييف يرتكب جرائم حرب بحق المدنيين في أوكرانيا".

