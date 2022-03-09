وزير الصناعة يختتم زيارته الى بيروت بعد جولة مباحثات ثنائية (صور)

وذكرت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال زيارته التي استمرت ثلاثة ايام الى بيروت بدعوة من وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان عقد وزير الصناعة منهل عزيز الخباز جولة من المباحثات الثنائية مع نظيره اللبناني في مقر وزارة الصناعة وتناولت المباحثات العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتوسيع التعاون و الشراكة بين العراق ولبنان وخصوصا في المجال الصناعي اضافة الى تفعيل زيارات المسؤولين في كلا البلدين ".وأضاف ألبيان، أن "الوزير زار غرفة الصناعة والتجارة في كلاً من بيروت وطرابلس والتقى المسؤولين فيهما اضافة الى زيارته الى مصنع فارمالاين للادوية في مدينة جبيل اضافة الى زيارته لمعهد البحوث الصناعية التابع الى وزارة الصناعة اللبنانية، وحضر اللقاءات والزيارات السفير حيدر شياع البراك".

وأشار الى أن "وزير الصناعة منهل عزيز الخباز اختتم زيارته الى بيروت والتي استمرت ثلاثة ايام، والتي جاءت بدعوة رسمية من نظيره اللبناني جورج بوشكيان التقى خلالها الرئاسات الثلاث في لبنان حيث استهلت الزيارة بلقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي اكد خلال اللقاء حرص لبنان على تمتين علاقاته مع العراق والعالم العربي وتوسيع افاق التعاون البناء والذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

ولفت البيان، الى ان "الوزير التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي اعرب عن شكره للعراق على المساعدات التي قدمها الى شقيقه لبنان في تجاوز الازمة التي يمر بها:، مثمناً "دور العراق الفعال في المنطقة والحرص على استقرارها، كما التقى الوزير رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي ابدى امتنانه لمواقف العراق اتجاه لبنان ومثمناً دوره لمساندته الداعمة للبنان في شتى المجالات".