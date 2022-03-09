الصدر يعلن البراءة من شخصيتين بسبب فساد مطار النجف - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، براءته من شخصين، فيما دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الفساد الإداري والمالي في مطار النجف.
وأظهرت وثيقة صادرة عن المكتب، وردت لـ الخليج 365، أن "الشخصين المدعوين منـتـظـر سعيد اسماعيل الجابـري، وأحـمـد سعـيد اسمـاعـيل الجابـري، ليس لهما أي انتماء لمؤسسات التيار الصدري، ولا يمثلان أي مؤسسة تابعة له على الإطلاق".
ودعا المكتب وفق الوثيقة، "الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفساد الإداري والمالي فـي مطار النجف".
ودعا المكتب وفق الوثيقة، "الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفساد الإداري والمالي فـي مطار النجف".