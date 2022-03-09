حورية بحر بوجه بشري وذيل سمكة!

أخذ باحثون من جامعة كوراشيكي للعلوم والفنون المومياء لإجراء مسح بالأشعة المقطعية، في محاولة لكشف أسرارها.وتبدو "حورية البحر" بمظهر بشري مخيف، حيث تظهر بوجه مكشر وأسنان مدببة ويدين، وشعر على رأسها وجبينها، لكن النصف السفلي لها يشبه ذيل السمك.ويشير عضو جمعية أوكاياما للفولكلور هيروشي كينوشيتا إلى احتمال تمتّع المومياء بأهميّة دينية لأن "حوريات البحر اليابانية لها أسطورة الخلود ويقال إنك إذا أكلت لحم حورية البحر، فلن تموت أبدا".

ويكشف هيروشي في هذا الخصوص أن هناك أسطورة في أجزاء كثيرة من اليابان مفادها أن امرأة أكلت عن طريق الخطأ لحم حورية البحر وعاشت 800 عامًا.

ويلفت إلى أن هناك أيضا أسطورة مفادها أن حورية البحر تنبأت بمرض معد.

وتجدر الإشارة إلى أن المومياء البالغ طولها 12 بوصة، تم اصطيادها في المحيط الهادئ، قبالة جزيرة شيكوكو اليابانية، بين عامي 1736 و1741، وهي الآن في معبد في مدينة أساكوتشي.