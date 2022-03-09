روسيا الأولى عالمياً في عدد العقوبات الدولية.. بأكثر من 5500 عقوبة دولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أصبحت روسيا أكثر دولة تخضع للعقوبات في العالم بأكثر من 5500 عقوبة دولية، متجاوزة كوريا الشمالية وإيران.



وبحسب خوارزمية تتبع العقوبات العالمية Castellum.ai، تخضع روسيا حالياً لما لا يقل عن 5530 عقوبة بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكانت روسيا خاضعة بالفعل لعدد كبير من العقوبات قبل الحرب الأوكرانية أضيفت إليها 2778 عقوبة جديدة.

ويعتقد المؤسس المشارك للمنصة بيتر بياتسكي الذي عمل سابقاً في وزارة الخزانة الأمريكية هذه العقوبات بمثابة "حرب نووية مالية" حقيقية.

وأضاف: "في أقل من أسبوعين، تحولت روسيا من كونها عضواً فعالاً في الاقتصاد العالمي إلى دولة منبوذة". الأمر الذي جعل فلاديمير بوتين يقول خلال عطلة نهاية الأسبوع إن سيل العقوبات هذا "يعادل إعلان الحرب".