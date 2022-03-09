عاجل.. تعيين وزيري الدفاع والداخلية في الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

صدر مرسوم أميري في الكويت بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.



وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم (56) لسنة 2022 بتعيين وزيرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.

وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين.

وعلى المرسوم رقم 49 لسنة 2022 بتعيين وزيرين بالوكالة.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي مادة أولى يعين كل من:

1 - الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 - طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.