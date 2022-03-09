اليوم.. هدنة جديدة لإجلاء المدنيين في 6 مناطق بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هدنة جديدة اتفقت عليها روسيا وأوكرانيا تقضي بوقف إطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، إن موسكو أكدت موافقتها على احترام هدنة، الأربعاء، من الساعة 09,00 حتى 21,00 بالتوقيت المحلي (من 07,00 حتى 19,00 ت غ) حول 6 مناطق تشهد قتالا.

وأضافت أن الهدنة حددت ممرات لإجلاء المدنيين خصوصا من إنرغودار إلى زابوريجيا (جنوب)، ومن إيزيوم إلى لوزوفا (شرق)، ومن سومي إلى بولتافا (شمال شرق) حيث سمح ممر بإجلاء آلاف المدنيين الثلاثاء.

ومن المفترض أيضا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف من مدن عدة تعرضت لقصف عنيف إلى غرب العاصمة، بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل.

وبعد أسبوعين من اندلاع الحرب في أوكرانيا، تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائب رئيس الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشنكو، قوله إنه تم إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق كييف.

وصباح أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأوكرانية إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة سومي القريبة من الحدود الروسية، والتي تشهد معارك طاحنة منذ عدة أيام.

وباليوم نفسه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما تقدم "يمثل واحدا بالمئة فقط مما يتوجب علينا القيام به، مما يتوقعه شعبي، ما يتوقعه الأوكرانيون العالقون" في مناطق القتال.