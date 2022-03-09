فقدان الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في تشرنوبيل.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلق تحذيراً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، عن توقف الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشرنوبيل، عن إرسال البيانات إليها.

و"تشرنوبيل" هي المنشأة النووية القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، والتي تخضع حالياً لسيطرة القوات الروسية.

وفي اليوم الأول لهجومها على أوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي، تمكنت روسيا من السيطرة على تشرنوبيل، الذي شهد أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية في عام 1986 .

وأصدرت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة بياناً قالت فيه إنّ مديرها العام رافاييل جروسي "أشار إلى أن الإرسال عن بُعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبّتة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية انقطع".

وتقول وكالة "فرانس برس" إن "الضمانات" هو مصطلح تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف الإجراءات التقنية التي تطبّقها على المواد والأنشطة النووية بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أيّ إساءة استخدام لهذه المواد.

ولا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس عالقين في الموقع وهم يعملون منذ 13 يوماً متواصلاً تحت المراقبة الروسية.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنها طلبت من روسيا السماح لهؤلاء الموظفين بالعمل بالتناوب وبالخلود للراحة وبالعمل لعدد محدد من الساعات، معتبرة هذه الشروط ضرورية لضمان سلامة الموقع.

وحذر جروسي من الوضع الصعب والمرهق الذي يجد فيه العاملون بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أنفسهم والمخاطر المحتملة التي يشكّلها ذلك على الأمن النووي.

وكرر جروسي عرضه القيام بزيارة إلى الموقع أو إلى أي مكان آخر للحصول من جميع الأطراف على "التزام بشأن السلامة والأمن" في محطات الكهرباء الأوكرانية العاملة بالطاقة النووية.

ويوم الجمعة الماضي، احتلت القوات الروسية محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

واتّهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصف المحطة بالمدفعية مما تسبب باندلاع حريق فيها، في حين تنفي موسكو أي علاقة لها بالحريق.

و"زابوروجيا" هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وقد دخلت مفاعلاتها الخدمة بين عامي 1984 و1995 وهي ذات تصميم حديث مقارنة بتشرنوبيل التي بنيت في 1970 وكانت أول محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.