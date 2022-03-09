تدخل عاجل من السعودية بعد فيديو احتجاز مواطنها ناصر الشمري بأوكرانيا وإرغامه على القتال ضد روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ردت المملكة العربية السعودية على فيديو احتجاز المواطن السعودي ناصر الشمري في العاصمة الأوكرانية كييف من قبل السلطات المحلية، وإرغامه على القتال ضد القوات الروسية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قضية المواطن السعودي، ناصر الشمري، المحتجز بأوكرانيا بعدما نقلت وسائل إعلام سعودية تقرير مناشدته المسئولين لمساعدته ومزاعم نشرها بفيديو متداول بأن "السلطات الأوكرانية ترغمه على القتال في الحرب ضد القوات الروسية".

وقال ناصر الشمري في فيديو متداول على "تويتر"، لم يتسن لوسائل الإعلام التأكد من صحته، إنه "موقوف مع شخص سوداني بسبب مخالفات بسيطة في أوكرانيا قبل الحرب".

وأشار المواطن السعودي "إجباره على التوقيع مع السوداني للقتال في كييف"، موضحاً أنه تم إخبارهم بأن الحرب ستكون "معارك شوارع" في العاصمة.

وطالب ناصر الشمري الموقوف في أوكرانيا بسرعة التدخل من أجل إنقاذه من التجنيد الإجباري للمشاركة في القتال.

من جانبها، أصدرت سفارة السعودية في كييف بياناً أكدت خلاله أنها "تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية"، لافتة إلى أنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.

وأكدت السفارة السعودية استمرارها في العمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مضيفة أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، وآخرين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

يشار إلى أنه في الـ 24 من فبراير الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات، مؤكداً ان العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.