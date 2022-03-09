شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات للجنة القوى العاملة بـ"النواب" لدعم الموطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل، 4 توصيات عقب اجتماعها مساء أمس مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الـ60 فى منظومة التأمين الصحي، لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بحضور وزيرة التضامن نفين القباج، وجاءت التوصيات كالتالي:

1- إعادة تحديث بيانات برنامج تكافل وكرامة والعمالى المنتظمة بغرض مد مظلة التأمين الصحي.

2 - موافاة لجنة القوى العاملة بالحصر المتعلق بالفئات المهنية الأشد احتياجا من العمالة غير المنتظمة.

3 - ضرورة العمل على ضمان اشتقرار الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على الخدمات المتكاملة وتحديثه للوصول به إلى مستوى الكفاءة الذي يضمن اتاحته للتسجيل عليه على مدار الساعة.

4 - ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمين الصحي للمزيد من الفئات الأشد احتياجا من خلال توسيغ قاعدة البيانات بالوازرة لمختلف فئات العمالة على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، قالت إن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، يغطى قرابة الـ4 ملايين أسرة.

جاء ذلك خلال حضورها اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

وأشارت "القباج" إلى أن تحديث بيانات تكافل وكرامة يحدث كل سنة لحوالى 30% من المستفيدين، داعية النواب اللذين لديهم حالات تظلم إرسالها للوزارة لبحث الأمر، موضحة أن الأولية للأكثر فقرا.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة، وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة، ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10.5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا، وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.