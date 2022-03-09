شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصل عقوبة الشهادة الزور واليمين الكاذبة للإعدام؟.. بالقانون.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، كالآتي: -

- المادة 294 نصت على أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

- نصت المادة 295، على أن شهادة الزور تصل للإعدام إذا ترتب عليها الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.

- أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296.

- ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.