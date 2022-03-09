الرئيس الأوكراني : أنا لا أخاف أحدا وسأفعل مايلزم للفوز في الحرب

اسماعيل عبد الحي - عاد الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسيكي"، إلى القصر الرئاسي في كييف للمرة الأولى علنا منذ اندلاع الحرب، موثقا ذلك بفيديو أكد فيه أنه لا يخاف أحدا.

وفي وقت لاحق، أجرى زيلينسيكي مقابلة مع شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية أكد فيها أن الرئيس الروس فلاديمير بوتن لن يتوقف عند أوكرانيا، محذرا من أنه "سيفترس" دولا أخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

و تجول زيلينسكي وفق ما أظهره الفيديو الذي صوره بهاتف ذكي في المقر الرئاسي بوسط كييف، وكتب عليه تعليقا باللغة الإنجليزية: "أنا موجود في كييف، وفي بانكوفا (حيث يقع المقر الرئاسي)، بلا تخفي وبلا خوف من أحد وسأفعل كل ما يلزم للفوز بهذه الحرب".