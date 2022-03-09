الولايات المتحدة تستفيق على ارتفاع قياسي بأسعار البنزين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وصل متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة صباح اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 4.17 دولار، بينما أعلن رئيس البلاد جو بايدن حظر واردات النفط الروسية.

وزاد متوسط السعر 10 في يوم واحد، ليرتفع 55 سنتا عن الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات الرابطة الأميركية للسيارات.

وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حتى مع ارتفاع الطلب بسبب اقتراب فصل الصيف.

تساهم الزيادة في الطلب على الغاز وانخفاض المعروض الإجمالي في ارتفاع الأسعار، لكن الارتفاع الهائل في أسعار النفط يلعب دورا كبيرا بشكل متزايد.

وقفز سعر الخام الأميركي القياسي 8 بالمائة أمس الثلاثاء إلى أكثر من 129 دولارا للبرميل.

وقالت الرابطة الأميركية للسيارات إنه يمكن للأميركيين توقع استمرار الاتجاه الحالي، طالما ارتفعت أسعار النفط الخام.

وأفادت مصادر بالسوق النفطية نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها أن مخزونات الخام ارتفعت 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، في حين انخفضت مخزونات البنزين بنحو مليوني برميل، ومخزونات نواتج التقطير بواقع 5.5 مليون برميل.