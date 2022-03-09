من جديد.. واشنطن قد تفرج عن المزيد من احتياطيات النفط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية آموس هوكشتاين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستدرس سحب المزيد من براميل النفط من الاحتياطيات إذا لزم الأمر.

وأضاف هوشتاين “إذا احتجنا إلى القيام بشيء ما مرة أخرى على أساس عالمي مع حلفائنا، فسنقوم بذلك”.

ووافقت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية، على بيع 60 مليون برميل من الخام إجمالا في محاولة لوقف ارتفاع أسعار النفط.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضخ 50 مليون برميل من النفط بالتنسيق مع الدول الأخرى المستوردة للطاقة.

من جهة أخرى قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تضغط على حلفائها ليحذوا حذوها في حظر واردات النفط والطاقة الروسيين.

وأضافت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) “نحن (الولايات المتحدة) لا نعتمد كثيرا على النفط الروسي ولا نعتمد على الغاز الروسي على الإطلاق. نعلم أن حلفاءنا في جميع أنحاء العالم قد لا يكونون في الموقف نفسه. ولذا فإننا لا نطلب منهم فعل الشيء نفسه”.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الأخرى من روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.