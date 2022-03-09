تقرير استخباراتي.. روسيا فقدت 10 بالمائة من أصولها العسكرية المستخدمة في غزو أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف مسؤول أميركي رفيع مطلع على المعلومات الاستخباراتية، أن موسكو فقدت حتى الآن من 8 إلى 10 بالمائة من أصولها العسكرية المستخدمة في غزو أوكرانيا، وفقاً لما نقلت عنه شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وذكرت الشبكة الأميركية أن تلك الأصول العسكرية الروسية دمرت أو أصبحت غير صالحة للعمل، بحسب المسؤول الأميركي.

وتشمل المعدات المفقودة جراء غزو الكرملين لأوكرانيا، الدبابات والطائرات والمدفعية والأصول العسكرية الأخرى.

في الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن روسيا خسرت 3 إلى 5 بالمئة من أصولها العسكرية داخل أوكرانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين.

وتأتي هذه الانباء في وقت أعلن فيه الجيش الروسي أنّه سيلتزم مجددا، الأربعاء، في بعض أنحاء أوكرانيا، وقف إطلاق نار لإجلاء مدنيين عبر ممرّات إنسانية.

والثلاثاء، قالت الولايات المتحدة إن رتلا روسيا جديدا يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرتل الرئيسي لقوات موسكو الآتي من الشمال متوقف منذ عدة أيام.

ودارت معارك عنيفة في مدينة إيزيوم (شرق) لكنّ القوات الروسية تراجعت بعدما تمّ صدّها، بحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فيما دمّر المستشفى المركزي كليا على ما أفادت رئيس البلدية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجنرال الروسي، فيتالي غيراسيموف، قتل قرب خاركيف، في معلومة لم تؤكدها موسكو ولا يمكن التحقق منها على الفور من مصدر مستقل.

وقدّر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء أن “ألفين إلى 4 آلاف” جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو يوم 24 فبراير الماضي.