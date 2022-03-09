شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض على توفير ممرات آمنة لحماية المدنيين في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعترضت روسيا على مشروع قرار فرنسي – مكسيكي في مجلس الأمن يقضي بتوفير ممرات آمنة للناس وإيصال الإمدادات الإنسانية إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

وكان أعضاء من مجلس الأمن اجتمعوا في جلسة مغلقة، مساء الإثنين، بطلب من فرنسا والمكسيك لمناقشة مشروع قرار يهدف إلى إجازة إقامة ممرات آمنة وحماية للمدنيين، إلا أن النص الذي أعدته باريس واجه اعتراضات رئيسية من روسيا التي تحظى بحق النقض (الفيتو).

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها غير قادرة على تلبية حاجات ملايين المدنيين المحاصرين داخل أوكرانيا، خاصة مع ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من مليوني شخص بعد أسبوعين من بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث روسيا أن تسمح «للمدنيين بمرور آمن لمغادرة مناطق القتال الفعلي على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه».

ووصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كاثرين راسيل، ما يحدث للأطفال في أوكرانيا بأنه «انتهاك أخلاقي»، مضيفة: «يجب أن تصدم صور أم وطفليْها وصديق لهم – راقدين في الشارع بعد إصابتهم بقذيفة هاون أثناء محاولتهم الفرار إلى بر الأمان – ضمير العالم. يجب علينا العمل لحماية الأطفال من هذه الوحشية».

وتهدد الحرب 7.5 مليون طفل في أوكرانيا، حيث تعرضت المنازل والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات للهجوم. وتضررت البنية التحتية المدنية مثل مرافق المياه والصرف الصحي، ما ترك الملايين دون الحصول على المياه الصالحة للشرب.

ونفى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن تكون روسيا قصفت المدنيين في أوكرانيا، قائلاً إن “الراديكاليين الأوكرانيين والنازيين الجدد يأخذون المدن رهائن ويحوّلونها دروعاً بشرية ولا يسمحون للمدنيين بمغادرتها رغم وجود ممرات إنسانية ورغم إعلان روسيا عن وقف لإطلاق النار”

وأكد نظيره الأوكراني سيرغي كسليتسيا أن مئات المدن والقرى الأوكرانية تتعرض لكارثة إنسانية، واتهم القوات الروسية بصدّ محاولات عديدة للسلطات الأوكرانية لإجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية.