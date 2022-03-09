شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإحباط على وجه الرئيس الفرنسي بعد مكالمة “بوتين” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أتواصل – فريق التحرير:

ظهرت مجموعة من الصور نشرها قصر الإليزيه شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه مع نظيره الروسي، والتي بدت فيها ملامح الأسى والإحباط على وجهه.

ونشرت الرئاسة الفرنسية صوراً لماكرون بعد مكالمته، مساء الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان ماكرون أعلن بعد الاتصال المرير على ما يبدو بأنه لا يتوقع تسوية للأزمة في المستقبل القريب، واصفا المحادثات مع نظيره الروسي بـ “الصعبة”.

كما قال إن “المفاوضات مع بوتين صعبة، لأنه يرفض وقف إطلاق النار، ولا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة، لكنني آمل ذلك”.

كذلك أضاف أن الأعمال العدائية ستستمر على المدى القصير، لكنه أشار إلى أنه سيواصل الحديث مع روسيا.