شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: سيدني شهدت أكثر بداية مطيرة في عام واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم الأربعاء أن سيدني شهدت أكثر بداية مطيرة في عام واحد على الإطلاق، في الوقت الذي تواصل فيه ولاية نيو ساوث ويلز مكافحة الفيضانات.

وفي غضون 24 ساعة حتى الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء (2300 من مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، شهدت أجزاء من سيدني أمطارا بلغ منسوبها أكثر من 100 مليمتر، حسبما ذكر مكتب الأرصاد.

وقال المكتب في تغريدة: "هذا العام يمثل البداية الأكثر أمطارا لعام على الإطلاق"، مشيرا إلى تجاوز الرقم القياسي السابق الذي جرى تسجيله عام .1956

وأشارت محطة "إيه بي سي" الأسترالية إلى أن هذه الكمية تمثل نحو 70% من الكمية التي عادة ما تسقط خلال عام بأكمله.

وبعد 16 يوما من الأمطار المتواصلة تقريبا، بدأ هطول الأمطار في التراجع أخيرا اليوم الأربعاء حيث تحرك نظام الضغط المنخفض قبالة ساحل نيو ساوث ويلز.

وأودت أزمة الفيضانات بحياة سبعة أشخاص على الأقل في الولاية. ولقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في كوينزلاند المجاورة في الفيضانات هناك، حسبما ذكرت وكالة "أستراليان أسوشيتد برس".

وكانت هناك العديد من التحذيرات من فيضانات في مناطق واسعة في نيو ساوث ويلز، حيث جرى بالفعل إغلاق العديد من الطرق والجسور والمدارس.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الأربعاء إنه سيوصي الحاكم العام الأسترالي بإعلان حالة طوارئ وطنية للمناطق المتضررة من "الفيضانات الكارثية".