البصرة.. افتتاح معرض الزهور على حدائق المدينة الرياضية (صور)

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "المعرض سيستمر لثلاثة أشهر كمتنفس لأهالي البصرة التي تفتقر إلى المساحات الخضراء".

وأضاف، أن "خطة المحافظة خلال الفترة المقبلة ستتركز على إنشاء عدد من الحدائق في مناطق مختلفة".



وأوضح، أن "عام 2022 سيشهد تنفيذ متنزها عاما تصل مساحته إلى أكثر من 200 دونم بمنطقة المفتية بالتنسيق مع وزارة النفط".

من جانبه، بين مدير بلديات البصرة هيثم سدخان، أن "المعرض شهد مشاركة 15 بلدية من أقضية ونواحي المحافظة وأن المشاتل المشاركة في المعرض من أشجار وزهور هي نتاج محلي".

ولفت سدخان إلى "مشاركتهم بأكثر من مئة ألف وردة"، موضحا أن "اغلب الموظفين المشاركين بتنظيم المعرض هم من العاملين بدوائر البلديات".

إلى ذلك، قال القنصل التركي العام محمد أوزكون أرمان خلال حفل افتتاح المعرض: إنهم "وجهوا عدد من الشركات التركية التجارية والزراعية للمشاركة ودعم معرض الزهور".

جدير بالذكر أن أوقات الزيارة للمعرض تبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة ظهرا لطلبة المدارس والكليات، ومن بعد الثالثة ظهرا إلى الثانية عشرة ليلا يخصص الدخول للعوائل والضيوف، فضلا عن تخصيص موقف لجميع سيارات الزائرين داخل مدينة البصرة الرياضية بالمجان.