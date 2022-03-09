بعد الاعتداء على ناشط مدني.. 'امتداد' تتوعد قائد شرطة بابل بالإقالة (فيديو)

واظهر مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، الركابي وهو يتوعد قائد شرطة بابل بجمع التواقيع في مجلس النواب لاقالته في حال لم يتم اعتقال المعتدين على الناشط المدني ضرغام ومن معه.

وفي وقت سابق، من مساء الامس أفاد مصدر أمني بإصابة ناشط مدني بعد تظاهرة أمام منزل نائبة في محافظة بابل.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة ومن ضمنهم الناشط ضرغام تظاهروا امام منزل نائبة في بابل وحدث تبادل برمي الحجارة قبل قيام الحماية بفتح الرصاص الحي في الهواء".

وأضاف المصدر أن "الاصابات اقتصرت على ضربات نتيجة تبادل الحجارة"، مؤكداً "إصابة الناشط ضرغام بالحجارة".