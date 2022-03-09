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إحصائية بنشاطات هيئة النزاهة الاتحاديَّة لشهر كانون الثاني الماضي

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، إحصائية بنشاطات هيئة النزاهة الاتحاديَّة لشهر كانون الثاني الماضي.
وبحسب الإحصائية، فإن هيئة النزاهة نفذت 53عملية ضبط كلية، إضافة إلى ضبط 40 متهماً بالجرم المشهود، فضلاً عن صور 81 حكم إدانة قضائية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المدانين بأحكام قضائية بلغ 411، فضلاً عن تسلمها 24 ملفا يخص الهاربين والأموال المهربة.


وأدناه الإحصائية كاملةً:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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