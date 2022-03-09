إحصائية بنشاطات هيئة النزاهة الاتحاديَّة لشهر كانون الثاني الماضي

وبحسب الإحصائية، فإن هيئة النزاهة نفذت 53عملية ضبط كلية، إضافة إلى ضبط 40 متهماً بالجرم المشهود، فضلاً عن صور 81 حكم إدانة قضائية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المدانين بأحكام قضائية بلغ 411، فضلاً عن تسلمها 24 ملفا يخص الهاربين والأموال المهربة.



وأدناه الإحصائية كاملةً: