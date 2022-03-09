روسيا تكشف عن مستندات حول خطة أوكرانيا للهجوم على دونباس.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن مستندات قالت إنها تؤكد تخطيط أوكرانيا للهجوم على منطقة دونباس خلال شهر مارس/آذار الحالي.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الروسي حصل على وثائق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في مارس/ آذار.

وأضاف: "خلال عملية عسكرية خاصة، تمكن الجنود الروس من الحصول على وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني. تؤكد هذه الوثائق استعداد نظام كييف السري لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022".

وشدد كوناشينكوف على أن "وزارة الدفاع تتذكر جيدا تصريحات قيادة نظام كييف التي عممتها وسائل الإعلام الغربية في فبراير/شباط بشأن الغياب المزعوم لأية خطط للاستيلاء المسلح على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية ورغبتهم في حل جميع القضايا. وزعمت أنه ستتم "بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأوضح أن "أمر قائد الحرس الوطني الأوكراني، العقيد ميكولا بالان، بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2022 ، تحت تصرف وزارة الدفاع الروسية. ويصف بالتفصيل خطة إعداد إحدى مجموعات الصدمة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى عملية القوات المشتركة في دونباس".

وتابع: "أمرت جميع أنشطة التنسيق القتالي للقوميين باستكمالها بحلول 28 فبراير/شباط من أجل ضمان إنجاز المهام القتالية كجزء من عملية القوات المشتركة الأوكرانية في دونباس".

وأشار الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إلى أن الأمر يولي اهتماما كبيرا لقضايا "اختيار الأفراد وفحص الجميع من قبل علماء النفس والتأكد من دوافعهم العالية".

فيما لم يصدر تعقيب من كييف حول تصريحات وزارة الدفاع الروسية.