شكرا لقرائتكم خبر عن "بالإكراه وليلا".. 5 شروط للحكم بالمؤبد على السارق فى قانون العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه قانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم السرقة بشتى أنواعها، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

وحددت المادة 313 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون دخلوا بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.