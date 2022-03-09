شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فرصة للعمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، يعد فرصة جيدة للعمل المشترك والتواصل الدائم بين اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار النائب محمد عبد العزيز إلى الدور الذي تقوم به اللجنة من خلال دعوة الجهات التنفيذية والهيئات التابعة لها، وعقد لقاءات مستمرة مع المسئولين لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية بمحاورها الأربعة، كما تعهدت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وطالب النائب محمد عبد العزيز أن يكون هناك تعاون وتواصل مستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة بخصوص شكاوى حقوق الإنسان الواردة للجهتين، كما طالب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد الاقتراحات بمشروعات القوانين التي تم ذكرها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك إعمالا لاختصاصاتهم الواردة في القانون رقم 197 لسنة 2017.