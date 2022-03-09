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اليمن.. وقفة شعبية تدين التدخلات في شئون القضاء، ومؤازرة مع رئيس النيابة العامة بالمكلا محافظة حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 9 مارس 2022

نظم العشرات من الأهالي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية وتضامنية أمام مبنى النيابة العامة بالمكلا محافظة حضرموت، دعوا فيها الى ضرورة احترام القضاء، صباح الاثنين.

 

وندد المحتجون في الوقفة بالتدخلات في شئون السلطة القضائية من أي جهة كانت احتراماً لاستقلاليتها، كما نددوا بالكتابات التي تجرح في السلطة القضائية ورموزها.

 

وأدان المحتجون حملة الإساءة التي يتعرض لها رموز القضاء في حضرموت وخاصة ما يتعرض له القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس النيابة العامة بحضرموت من إساءة وتشويه السمعة من أشخاص لا يروق لهم ما يقوم به رئيس النيابة العامة من تثبيت دعائم الانتصار للحقوق والحريات وتعقب مرتكبي الجرائم، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع رئيس النيابة العامة.

 

ودعا المحتجون السلطة القضائية أجهزة الضبط القضائي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للقيام بواجباتهم الوطنية في محاربة الفساد وإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى النيابة العامة لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 

الوقفة جاءت لتؤكد مدى المؤازرة الشعبية للقضاء وضرورة احترامه وعدم المساس باستقلاليته، كما تؤكد على الرضا الشعبي على أداء رئاسة النيابة العامة بحضرموت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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