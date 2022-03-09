شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الجيش الأوكراني يستولي على ذخائر وآليات روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استيلاء الجيش الأوكراني على كميات كبيرة من الذخائر والآليات الروسية.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على إحدى المناطق واستولت على الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الروسية.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تخفي الأسلحة والمعدات العسكرية بين المباني السكنية في تشيرنيهيف.

وأوضحت أن الأعمال العدائية من القوات الروسية، في منطقتي بوليسيا وفولين وعلى طول الحدود لا زالت مستمرة.

وأشارت إلى الخليج 365 التعبئة الروسية تحت غطاء معسكرات التدريب في أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، أنه تم إجلاء نحو 5 آلاف من المدنيين من مدينة سومي إلى لفيف مرورا بمدينة بولتافا.

وأكدت الرئيس الأوكراني، أن الغرب يجهز ملف دعم إعادة إعمار أوكرانيا وننتظر قرارات قاسية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.