شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسيطر على محطة زابوروجيا النووية بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الحرس الوطني الروسي، قبل قليل، سيطرته على محطة زابوروجيا النووية بالكامل بعد انسحاب الحرس الوطني الأوكراني.

وقام أفراد الحرس الوطني الأوكراني الذين يتولون حراسة محطة زابوروجيا النووية بتسليم أسلحتهم للجنود الروس.

كما أعلنت وكالة الطاقة الذرية أنها فقدت الاتصال بأجهزة مراقبة منشأة تشيرنوبل النووية التي تسيطر عليها روسيا، وفقًا لـ”العربية”.

كانت روسيا قد أعلنت سيطرتها، في اليوم الأول لغزوها أوكرانيا، على تشيرنوبل، حيث وقع في 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

وقالت الوكالة، في بيان لها، أنها فقدت الاتصال عن بُعد بأنظمة مراقبة الأنشطة النووية في تشيرنوبل، التي تضمن وجود المواد النووية بمكانها في المفاعل، مؤكدة إنها “تدرس وضع أنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في مواقع أخرى في أوكرانيا وستقدم مزيدًا من المعلومات قريبًا”.

و”الضمانات” مصطلح تستخدمه الوكالة لوصف الإجراءات التقنية التي تطبقها على المواد والأنشطة النووية، بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أي إساءة استخدام لهذه المواد.

وحذر المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتّحدة رافاييل غروسي من الوضع الصعب والمرهق الذي يجد فيه العاملون بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية أنفسهم والمخاطر المحتملة التي يشكّلها ذلك على الأمن النووي.

وعرض غروسي القيام بزيارة إلى الموقع أو إلى أي مكان آخر للحصول من جميع الأطراف على “التزام بشأن السلامة والأمن” في محطات الكهرباء الأوكرانية العاملة بالطاقة النووية، وفقًا للبيان.