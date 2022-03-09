شكرا لقرائتكم خبر عن “الطاقة الذرية”: فقدنا الاتصال بأجهزة مراقبة منشأة تشيرنوبل النووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها فقدت الاتصال بأجهزة مراقبة منشأة تشيرنوبل التي تسيطر عليها روسيا.

وأوضح الحرس الوطني الروسي، أنه يسيطر على المحطات والمنشآت النووية بالكامل بعد انسحاب الحرس الوطني الأوكراني.

وأكد أن محطة زابوروجيا النووية تحت سيطرته وبشكل كامل بعد أن قام أفراد الحرس الوطني الأوكرانيون بتسليم سلاحهم.

يأتي هذا في ظل دوي صافرات الإنذار من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف لتحذير سكان المدينة من قصف جوي.

فيما كشفت الشرطة الأوكرانية، عن مقتل 27 مدنيا في مدينة خاركيف شرقي البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

من ناحية أخرى نقلت شبكة فوكس نيوز عن القيادة الأوروبية بالجيش الأمريكي، أن واشنطن ترسل بطاريتي صواريخ باتريوت أرض جو إلى بولندا، مؤكدة أن نشر البطاريتين يأتي تحسبا لأي تهديد يواجه قواتنا أو الحلفاء.

وأوضحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا لم توقف هذه الحرب.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى إن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات عالمية ولم تؤثر على حياة المدنيين فقط.