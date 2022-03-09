شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام “تليجرام”.. الجيش الأوكراني يدمر قافلة عسكرية روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكن الجيش الأوكراني من تدمير مركبات عسكرية روسية في كييف، وذلك بفضل رسائل تلقاها من مستخدمين مدنيين على تطبيق “تليجرام” للتراسل.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنه تمكن من استهداف القافلة العسكرية الروسية بشكل فعال قرب كييف، بسبب الرسائل التي وصلت لحساب “أوقفوا الحرب الروسية” على “تليجرام”.

ونشر جهاز الأمن صورة للمركبات الروسية المدمرة إلى جانب تعليق جاء فيه: “رسائلكم عن تحركات العدو من خلال التطبيق تجعلنا نحصد جوائز يوميا”.

وأضاف: “تلقينا إحداثيات مركبات العدو في كييف، والنتيجة تحية نارية للغزاة”، حسبما نقل موقع “بزنس إنسايدر”.