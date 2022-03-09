شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عقوبة من شركات التكنولوجيا العالمية ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تقرير:

فرضت شركات التكنولوجيا العالمية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا لأسبوعين متتاليين، عقوبات على روسيا، مدفوعة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبا على روسيا، بالإضافة إلى ضغط الحكومة الأوكرانية على كبرى الشركات من خلال وزير التحول الرقمي ونائب رئيس الوزراء في أوكرانيا ميخايلو فيدوروف.

ونلخص فيما يلي أبرز هذه العقوبات:

– أعلنت شركة آبل إيقاف بيع منتجاتها وخدماتها داخل روسيا، وتبرعت الشركة والموظفين بعدة ملايين من الدولارات لدعمهم.

– سحبت شركة آبل بعض تطبيقات الأخبار الروسية من متجرها للتطبيقات، ما سبب ارتباكًا كبيرًا في استخدام المواصلات العامة في روسيا.

– حصلت أوكرانيا على تبرعات بقيمة أكثر من 15 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة ورموز NFT، وفقا لشركة Elliptic.

– حجبت شركات تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك قناة روسيا اليوم RT في أوروبا، كما منعتها من الإعلان أو تحقيق دخل من خلال منصاتها.

– تبرعت شركة أمازون بـ 10 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم المواطنين في أوكرانيا.

– وفّرت شركة أمازون زرًا للتبرع لزوار متجرها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا، وقالت إنها ستتنازل عن رسوم معالجة المدفوعات لهذه التبرعات.

– أوقفت شركة SAP أعمالها التجارية في روسيا التزامًا بالعقوبات الاقتصادية بعد غزو أوكرانيا.

– أغلقت شركة سبوتيفاي مكتبها في روسيا ردًا على غزو أوكرانيا.

– أوقفت شركة أوراكل جميع أعمالها في روسيا، وذلك ردًا على طلب وزير التحول الرقمي ونائب رئيس الوزراء في أوكرانيا.

– أوقفت شركة EA – التي تطور مجموعة من أشهر الألعاب – مبيعات ألعابها في روسيا وبيلاروسيا.

– حجبت شركات آبل وميتا ومايكروسوفت وتويتر وسائل الإعلام الروسية مثل RT في دول أوروبا وحذفت تطبيقها من متاجر التطبيقات، ومنعتها من الإعلان أو تحقيق أي إيرادات من منصاتها.

– قررت فيسبوك وجوجل عدم السماح للمعلنين في روسيا بإنشاء إعلانات في أي مكان حول العالم عبر منصاتها.

– أوقفت شركة باي بال PayPal جميع خدماتها في روسيا، وهي من الشركات الرائدة في الدفع وتحويل الأموال عبر العالم.

– أعلنت شركات جوجل وآبل وسناب شات تعطيل بعض مميزات خدمتها للخرائط في أوكرانيا، مثل: حالة المرور ومدى ازدحام الأماكن.

– قررت شركة سامسونج عدم شحن منتجاتها الجديدة (مثل جالاكسي اس 22 الترا) إلى روسيا بعد غزو أوكرانيا.

– منعت نينتيندو اليابانية اللاعبين في روسيا من شراء الألعاب الرقمية.

– أنشأت فيسبوك مركز عمليات خاص حول الحرب الروسية الأوكرانية، لمراقبة المحتوى والمشاكل المتعلقة بالحرب على مدار الساعة ومعالجتها على الفور.

– حظر موقع التواصل ريديت جميع الروابط من روسيا اليوم وسبوتنيك بدعوى دعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

– وفرت فيسبوك لمستخدميها في أوكرانيا خدمة منع الآخرين من عرض ملفاتهم الشخصية والتعرف على قوائم الأصدقاء والبحث فيها.

– أمد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أوكرانيا بخدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك بعد تضرر شبكة الإنترنت الأوكرانية نتيجة الغزو الروسي.

ومن جهتها ردت روسيا على هذه العقوبات بحجب الوصول إلى فيسبوك وتويتر.