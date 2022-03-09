شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 474 مدنيا في أوكرانيا وجرح 861 آخرين منذ بدء العمليات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، عن مقتل 474 مدنيا في أوكرانيا وجرح 861 آخرين منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل 13 يومًا.

يأتي هذا في وقت أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، استهداف غارات جوية مدينة فينيتسا جنوب غرب العاصمة كييف.

وأكدت أنه تم إجلاء نحو 5 آلاف من المدنيين من مدينة سومي إلى لفيف مرورا بمدينة بولتافا، مشيرة إلى دوي صافرات الإنذار من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف لتحذير سكان المدينة من قصف جوي.

من ناحيته أشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلى أن شعبه يدافع عن نفسه بطريقة بطولية وأن المستقبل له ولا مستقبل لروسيا، مؤكدًا أن العالم سيدعم بلاده بعد الحرب.

في الوقت نفسه، قرر البيت الأبيض فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لحماية المدنيين خطوة تصعيدية.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن نهاية هذا الصراع بالنسبة للولايات المتحدة هي بالهزيمة الاستراتيجية للرئيس بوتين.

وأكدت أن هذا الصراع سينتهي فقط حين يدرك بوتين أنه يغامر بقيادته وجيشه وشعبه وأن عليه تغيير المسار.

وأشار مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، إلى أن 30 عاما من التقدم في روسيا تم مسحها خلال 12 يومًا.