شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الأربعاء تسجيل 22ألفا و 73 حالة إصابة بفيروس كورونا و69 حالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن 24 ألفا و747 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و88 ألفا و873 حالة إصابة، من بينها 865 ألفا و438 حالة ، منذ مطلع هذا العام.

وبلغت حصيلة الوفيات 23 ألفا و438 حالة، منذ بدء الجائحة.