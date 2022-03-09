شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أكثر من 60 شخص في هجوم لمسلحين بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أكثر من ستين عنصراً من المتطوعين المدنيين ضمن عناصر الدفاع الذاتي مصرعهم إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على بلدة في ولاية كيبي شمال غربي نيجيريا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مسلحين نصبوا كميناً، وقتلوا ما لا يقل عن 62 من أعضاء مجموعة حراسة أهلية من المتطوعين في ولاية "كيبي" شمال غرب نيجيريا، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الولاية منذ منتصف يناير.

وأضاف قائد المجموعة في كيبي عثمان ساني أن المسلحين نصبوا كميناً وأخفوا دراجاتهم النارية وسط الشجيرات، وطوقونا وأطلقوا النار من اتجاهات مختلفة.

يذكر أن المسلحين أشاعوا حالة من الرعب في أنحاء الشمال الغربي، حيث دأبوا على خطف المئات من تلاميذ المدارس والقرويين طلباً للفدية.