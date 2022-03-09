انت الان تتابع خبر عمليات كركوك توضح بشأن مشكلة 'خان التمر': المحال ستفتح غداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد المقر المتقدم في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، اليوم الأربعاء، متابعة مشكلة خان التمر، فيما أشار إلى أن لا أحد يستطيع ابتزاز المواطنين.
وقال الفريجي في بيان ورد لـ الخليج 365: "نتابع كل ما يهم أمن المواطن ومصادر رزقه عن قرب، ومشكلة خان التمر (علوة الخضار والفواكه في كركوك) تابعناها منذ يوم أمس، وغداً ستفتح جميع المحلات".
وأكد قائلاً: "لن يستطيع أحد أن يهدد أو يبتز أي مواطن في كركوك، وقواتنا ستقوم بمتابعة أي اعتداء وستفرض القانون مهما كان الثمن"، مشيراً إلى أن "كركوك آمنة ومواطنيها في قلوبنا وعقولنا".
وأكد قائلاً: "لن يستطيع أحد أن يهدد أو يبتز أي مواطن في كركوك، وقواتنا ستقوم بمتابعة أي اعتداء وستفرض القانون مهما كان الثمن"، مشيراً إلى أن "كركوك آمنة ومواطنيها في قلوبنا وعقولنا".