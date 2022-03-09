عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان التعاون لتعزيز السلام الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزيرا خارجية دولة الإمارات والولايات المتحدة التعاون لتعزيز السلام والأمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأصدرت الخارجية الأمريكية صباح الأربعاء بيانا جاء فيه، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات التعاون لتعزيز السلام والأمن في مجلس الأمن.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية جدد التأكيد على قيمة التنسيق الوثيق بشأن أوكرانيا وأهمية بناء استجابة دولية قوية لدعم الديمقراطية والسيادة الأوكرانية في أعقاب الهجوم الروسي.

وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بمساعدة دولة الإمارات على تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الخارجية من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.