الرئيس الأوكراني في كلمة أمام البرلمان البريطاني: نخوض الحرب دفاعا عن بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان البريطاني بالقتال حتى آخر رجل.



وجدد زيلينسكي مطلبه بفرض حظر جوي في أوكرانيا، قائلا: "الحلفاء لم يعملوا معنا كما ينبغي ولم يفرضوا منطقة حظر جوي".

وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد رفض فرض حظر جوي في سماء أوكرانيا خشية مواجهة مباشرة مع روسيا.

وحذر الرئيس الأوكراني في كلمته غير المسبوقة من كييف أمام البرلمان البريطاني، من تدهور الوضع في مدينة ماريوبول بشكل كبير.

وتفرض القوات الروسية حصارا على ماريوبول منذ بداية العملية العسكرية، وسط تردي الوضع الإنساني وفشل متكرر في إقامة ممر آمن لإجلاء المدنيين.

ووقع فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

وقدرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 12 يوما.

وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف، الإثنين، إن بلاده تعرضت لأضرار في البنية التحتية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء "الغزو الروسي".

وأضاف كوبراكوف، في تصريحات بثها التلفزيون أن هذا الرقم حتى يوم الأحد، مضيفا أنه "سيتم إصلاح معظم المباني (المتضررة) في غضون عام، أما المتضررة بشدة ففي غضون عامين"، وذلك حسب "رويترز".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".