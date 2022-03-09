شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يتقدم بطلب إحاطة لتسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجه إلى كلًا من وزير التعليم العالي، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بشأن تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا.

يأتى ذلك استناداً إلى حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال النائب طارق الخولى، إن حوالي 3220 طالبًا مصريًا يواجهون مستقبلًا مجهول حول كيفية استكمال دراستهم الجامعية، وذلك فى ظل التطورات الراهنة فى أوكرانيا مما يُشكل صعوبة العودة إلى الجامعات مرة آخرى.

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الوضع معقد لعدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تُفيد بإنهم مقيدين فى جامعات أوكرانية، كما أنه لا توجد معالجة واضحة لمصير دراستهم، خاصة أن هناك احتمالية بعدم القدرة على استكمال الدراسة عبر الإنترنت بسبب الوضع الجارى فى أوكرانيا، كذلك فإن هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان الحل هو اللجوء إلى معادلة الشهادات الجامعية أم أن عليهم استكمال الدراسة فى جامعات مصرية.

يجدُر الإشارة إلى أن العديد من الطلاب لن يتمكنوا من استكمال نفس مجالاتهم الدراسية حيث أن مجموعهم الدراسي أثناء الثانوية العامة لا يتسق مع قواعد وضوابط مكتب التنسيق التي أقرها".

وطالب النائب طارق الخولى، وزارتي التعليم العالي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، التنسيق العاجل فيما بينهم لوضع استراتيجية حاسمة لمصير هؤلاء الطلاب، ووضع كافة الحلول التي من شأنها الحرص على مصلحتهم، مشيرا الى أنه يجب العمل على وضع رؤية شاملة لمصير طلاب المصريين في الخارج في حالة حدوث حروب، انتشار الأوبئة، وخلافه.