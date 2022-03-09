شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: التعديات على الأراضى الزراعية خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر، خاصة وأن الأوضاع الحالية على المستوى المحلي والدولي والتغيرات المناخية تستلزم الحفاظ على أى بقعة أرض زراعية لحماية الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة، مؤكدا أنها تمثل قضية أمن قومي.

وطالب "درويش" بضرورة البحث في أسباب قيام البعض بالتعدي لمعالجتها بالتزامن مع اتخاذ إجراءات مواجهتها، موضحا أن الخطوات التي تتخذها الدولة لها أهمية في وأد هذه الظاهرة ولكن نحتاج لمراجعة الأسباب خاصة وأن التعديات كانت توقفت لفترة زمنية سابقة.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك حاجة لحسم ملف اشتراطات البناء لتكون خطوة بالتوازى مع مواجهة التعديات ومن ثم تحقيق التوازن، مشيرا إلى أن التنسيقية ستعد رؤية متكاملة بشأن هذا الملف وكيفية تطبيق اشتراطات بنائية معينة ومنضبطة تتناسب مع الشارع المصرى.

وأوضح أن دعوة الرئيس السيسي للبرلمان بشأن اشتراطات البناء لابد وأن تؤخذ بجدية، مشيرًا إلى أنه كان قد تقدم بطلب مناقشة وسيعيد المطالبة بطرحه لوضع كافة التصورات والاقتراحات في هذا الملف.

واعتبر أن مواجهة هذه الملف تتطلب غلق أي مجال للاستثناءات في الاشتراطات الموضوعة لأنها باب للفساد والأفضل تعميم القاعدة، ومراعاة أن ما يمكن تنفيذه في المدن العمرانية الجديدة قد لا ينفع في القرى، مشددا على أن اشتراطات البناء تهدف إلى مواجهة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية أيضا.