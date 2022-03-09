شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيظ» يلتقي بوزير الخارجية الصومالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الثلاثاء، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي سعيد موسى علي، على هامش اجتماعات الدورة (157) لمجلس جامعة الدول العربية.

وأفادت الجامعة العربية في بيان أن أبو الغيط استمع إلى الإحاطة الشاملة التي قدمها الوزير الصومالي حول الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في بلاده، بما في ذلك تطورات العملية الانتخابية.

وشدد الأمين العام خلال اللقاء على أهمية وحدة الصف الصومالي لمواجهة التحديات، ولتجاوز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بنجاح، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الانتخابات البرلمانية الصومالية مؤخراً، متطلعاً للوصول بنجاح إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.