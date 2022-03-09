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«البنتاجون» ترفض اقتراح بولندا بنقل طائرات مقاتلة إلى أمريكا لتسليمها إلى أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - وقال كيربي في بيان إن البنتاجون على اتصال بالحكومة البولندية بشأن هذه القضية، لكن اقتراح بولندا يظهر "تعقيدات" نقل المقاتلات إلى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضاف كيربي: "ببساطة ليس من الواضح لنا ما إذا كان هناك مبرر جوهري لذلك".

وتابع: "سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف شمال الناتو بشأن هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها لكننا لا نعتقد أن اقتراح بولندا منطقي".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية البولندية نشر يوم الثلاثاء، أن بولندا مستعدة لنقل جميع الطائرات المقاتلة من طراز ميج 29 إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا على الفور ومجانا.

وقال كيربي: "كما قلنا، قرار نقل الطائرات المملوكة لبولندا إلى أوكرانيا هو في نهاية المطاف قرار للحكومة البولندية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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