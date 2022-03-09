شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» ترفض اقتراح بولندا بنقل طائرات مقاتلة إلى أمريكا لتسليمها إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال كيربي في بيان إن البنتاجون على اتصال بالحكومة البولندية بشأن هذه القضية، لكن اقتراح بولندا يظهر "تعقيدات" نقل المقاتلات إلى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضاف كيربي: "ببساطة ليس من الواضح لنا ما إذا كان هناك مبرر جوهري لذلك".

وتابع: "سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف شمال الناتو بشأن هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها لكننا لا نعتقد أن اقتراح بولندا منطقي".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية البولندية نشر يوم الثلاثاء، أن بولندا مستعدة لنقل جميع الطائرات المقاتلة من طراز ميج 29 إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا على الفور ومجانا.

وقال كيربي: "كما قلنا، قرار نقل الطائرات المملوكة لبولندا إلى أوكرانيا هو في نهاية المطاف قرار للحكومة البولندية".