قانون الإجراءات الضريبية الجديد يضع تعريفا محددا لـ"المكلف".. تعرف عليه

القاهرة - سامية سيد - وضعت المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مجموعة من التعريفات بشأن المصطلحات الضريبية، ومن بينها تعريف المكلف.

ونصت المادة على أن المكلف هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي.

وكذلك كل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته.