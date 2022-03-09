اليوم.. محاكمة 22 إخوانيًا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، في القضية رقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في القضية التي التي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.