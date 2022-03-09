منها رصد المحتكرين.. "المنيا" تتخذ إجراءات لضبط أسعار المواد الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة؛ بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه القاضي، في بيان أصدرته المحافظة، الغرفة التجارية خلال اجتماع عقده بحضور أحمد راضي رئيس الغرفة، بإنشاء ثلاثة معارض (أهلا رمضان) بمراكز (مدينة المنيا - مركز ملوي - مركز بني مزار) لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة كما يجرى كل عام بالإضافة لإقامة معارض اهلا رمضان داخل الهايبرات الكبرى والمحلات داخل المدن والقرى بالمحافظة.

وكلّف "المحافظ"، مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف المحافظ، أنه جرى الاتفاق مع جهاز خدمات القوات المسلحة من خلال مديرية التموين لاستمرار تسيير السيارات المتنقلة وعددها (17) سيارة والتي تحتوي علي جميع السلع الاستراتيجية وبأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق لتجوب جميع المراكز والقرى بصفة يومية مع استمرار تلك السيارات على مدار الأسبوع مع وضع خطة تشمل جميع المدن والقرى.

وأوضح القاضي، أنه جرى التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بصفة مستمرة؛ ويُجرى من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، أيضًا، الاتفاق مع جمعية محاربة الغلاء لإنشاء منافذ داخل مراكز المحافظة لعرض اللحوم السودانية للبيع المواطنين بسعر الكيلو (100 جنيه)، والاتفاق على إنشاء أول منفذ بميدان الغرفة التجارية، والاتفاق مع مديرية الأمن بالمحافظة بتسيير السيارات الخاصة (أمان) وعددها (15) سيارة محملة بعدد كبير من السلع الغذائية للمرور على القرى الأكثر احتياجًا والتي تبعد بمسافات كبيرة عن المراكز الرئيسية لعرض تلك السلع الأساسية بأسعار منخفضة..

وأكد المحافظ، أنه جرى التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقرى وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.