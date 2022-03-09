سقوط أمطار في كفر الشيخ دون تأثير على حركة السير

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى سقوط أمطار دون تأثير على حركة السير العامة بالطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس، وغيرها من الطرق الفرعية في نطاق المحافظة.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة، بينما ترسو قوارب الصيد برصيف الميناء، وسوف تستمر عملية توقف الملاحة لحين تحسن حالة الطقس المتوقع خلال الساعات المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع وجود رياح شمالية غربية، وكميات من الرطوبة، وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات.

وأوضحت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، وتختلف الأمطار من منطقة لأخرى، منوهة بأن إجمالي الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة وتكون متقطعة على مدار اليوم، مع وجود نشاط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.