شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": زيادة الوعى أهم آليات مواجهة الإعلام المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الإعلام المعادي مازال ينتهج أسلوبه العدائى ويستهدف الهدم والإفساد والإساءة لأى عمل يتم داخل الدولة المصرية عن طريق تغطيته المغلوطة والمفبركة للأحداث، موضحاً أن الشائعات وتداول الأخبار الزائفة والتقارير المزورة المفبركة من أهم الوسائل التى يعتمدون عليها وينتهجونها من أجل أهدافهم.

وشدد "عدلي" فى تصريحات لها، على أن زيادة الوعى يعد أهم آليات مواجهة الإعلام المعادى، لافتاً إلى أنه ليس شرطاً أن تكون قوى خارجية فقط بل هناك من يتخذون من التضليل الإعلامى منهجا لهم ويقدمون الأكاذيب من أجل إثارة الفتنة عن عمد.

وذكر أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن الدول يحميها شعب متنور ومستنير يتمتع بمستويات عالية من الوعي ، مشيراً إلى أن الإعلام شريك أساسي في التوعية والدفاع عن الدولة القومية وهويتها وثوابتها