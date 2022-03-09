وكالة فيتش: روسيا تقترب من تخلّف وشيك عن سداد مستحقات ديون سيادية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت وكالة فيتش، إن روسيا تقترب من “تخلّف وشيك” عن سداد مستحقات ديون سيادية، جراء العقوبات الغربية بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وبالأمس قررت الولايات المتحدة الأمريكية حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، وكذلك تبنت بريطانيا نفس الموقف.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي مساء أمس: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا، وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندعو شركات النفط لعدم الانخراط في زيادة أسعار المحروقات.
يذكر أن خام برنت سجل أكثر من 132 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي مساء أمس، وسجل خام برنت 132,56 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .
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