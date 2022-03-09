شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: ندافع عن أنفسنا بطريقة بطولية والمستقبل لنا.. وسنواصل القتال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “إننا ندافع عن أنفسنا بطريقة بطولية والمستقبل لنا، لن نستسلم ولن نخسر، سنقاتل حتى النهاية في البحر والجو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف زيلينسكي أننا “سنواصل القتال من أجل أرضنا مهما كان الثمن، سنقاتل في الغابات في الحقول وعلى الشواطئ وفي الشوارع”.

وندد رئيس أوكرانيا بالهجوم ضد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والواقعة في بلاد، كما انتقد موقف حلف شمال الأطلنطي “ناتو” ورفضه فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: “أوكرانيا لا تتطلع إلى خوض هذه الحرب، نحن البلد الذي ينقذ الناس على الرغم من الاضطرار إلى محاربة أحد أكبر الجيوش في العالم”.