شكرا لقرائتكم خبر عن شلل بصنعاء بسبب جشع الميليشا.. الحوثيون يشعلون اليمن بأسعار البنزين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

قامت الميليشا الحوثية في اليمن برفع أسعار البنزين، بما يعادل 30 ريالا سعوديا، إلى مبالغ مالية غير مسبوقة في تاريخ اليمن.

وقد انتهجت الميليشا منذ فترة على التجارة في المواد البترولية بطريقة جشعة تقوم أموال المواطنين في اليمن، ما ساهم في زيادة معدلات الفقر هناك.

وشهدت صنعاء موجة غضب صارخة وغير مسبوقة أمام محطات الوقود، فيما قال مصدر يمني إن الحوثيين رفعوا السعر ليصبح سعر اللتر من البنزين بمبلغ 30 ريالا سعوديا.

وأضاف المصدر أن من يتحكم حاليا في رفع الأسعار واستغلال الظروف والأمور هم قيادات حوثية من الصف الثاني والصف الثالث.

كما يأتي رفع أسعار البنزين بالطريقة الحوثية كجزء من رفع كافة الأسعار التي شملت أسطوانات الغاز وكل المواد اللازمة والضرورية للحياة.

في غضون ذلك؛ أشارت عدة مصادر، بحسب صحيفة “الوطن” إلى أن حالة الغضب في العاصمة صنعاء تتزايد بشكل متسارع وثورة صنعاء أصبحت وشيكة، وأنه خلال الأيام الراهنة تعيش العاصمة صنعاء غضبا شعبيا نتيجة انعدام الخدمات نهائيا، ووصول الأسعار إلى أرقام فلكية.