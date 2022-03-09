شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المخابرات الأمريكية: بوتين ليس مجنونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال رئيس المخابرات الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مجنونا. وأضاف أن عزلة الرئيس الروسي، تجعل التعامل معه صعبا للغاية. يأتي هذا، عقب ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”. وقال : إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

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